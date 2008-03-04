Ющенко подзвонив Медвєдєву

17:12, 04 березня 2008
Політика
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Президент привітав з перемогою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у телефонній розмові з переможцем президентських виборів у Російській Федерації Дмитром МЕДВЄДЄВИМ підтвердив готовність до подальшого зміцнення конструктивних двосторонніх відносин на основі довіри, взаєморозуміння та прагматизму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що курс на всебічне поглиблення взаємовигідного стратегічного співробітництва між двома країнами буде продовжено.

Він також привітав Д.МЕДВЄДЄВА з переконливою перемогою на виборах Президента Російської Федерації. 

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