Ющенко подзвонив Медвєдєву

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у телефонній розмові з переможцем президентських виборів у Російській Федерації Дмитром МЕДВЄДЄВИМ підтвердив готовність до подальшого зміцнення конструктивних двосторонніх відносин на основі довіри, взаєморозуміння та прагматизму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що курс на всебічне поглиблення взаємовигідного стратегічного співробітництва між двома країнами буде продовжено.

Він також привітав Д.МЕДВЄДЄВА з переконливою перемогою на виборах Президента Російської Федерації.