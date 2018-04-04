Аваков назвав спірною ситуацію навколо активіста Майдану Бубенчика

При цьому очільник МВС вітає рішення генпрокурора змінити склад групи прокурорів по даному епізоду розслідувань подій на Майдані.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав спірною ситуацію навколо учасника Революції Переваги Івана Бубенчика, якому інкримінують вбивства співробітників спецпідрозділу МВС "Беркут" на Майдані.

Про це він сказав у коментарі журналістам після церемонії вручення сертифікатів водного і автомобільного транспорту Національній поліції України на Київському річковому вокзалі.

Міністр зазначив, що на ранній стадії розслідування, до травня 2014 року, відповідне провадження перебувало в органах МВС, після чого було передано до Генпрокуратури.

«На вчорашній день прокуратура прийняла відповідне рішення (Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах і одному замаху на вбивство «беркутівців» і направлено клопотання в суд обрати йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою). Це департамент спецрозслідування ГПУ на чолі із Сергієм Горбатюком прийняв рішення про арешт цієї людини», - заявив міністр.

«Я вважаю, що це спірне рішення, тому що питання, що ця людина стріляла і вбивала, є недоведеним і непідтвердженим», - заявив він, додавши, що у справі є «складні процедури».

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«Те, що генпрокурор Луценко прийняв рішення перекваліфікувати і вивчити це питання повторно - я вітаю, я вважаю, що це правильний, зрозумілий вихід для суспільства. Тут неможливо працювати під одну гребінку», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій очікує, що до кінця дня сьогодні, 4 квітня, генпрокурор Юрій Луценко проінформує парламент про ситуацію з учасником Майдану Бубенчиком.

Луценко сьогодні заявив, що вирішив змінити склад групи прокурорів з даного епізоду розслідування подій на Майдані.

«Вважаю неправильною кваліфікацію дій учасника Революції гідності Бубенчика, яку визначили працівники Департаменту спецрозслідування Сергія Горбатюка. Після наради прийняв рішення про зміну групи прокурорів з даного епізоду розслідувань подій на Майдані, яку очолить мій заступник Анжела Стрижевська», - повідомив генпрокурор.

3 квітня фракція "Самопоміч" заблокувала трибуну парламенту, вимагаючи інформації від генерального прокурора і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо ситуації з Бубенчиком. Це сталося у зв'язку з появою 3 квітня у Facebook інформації про затримання і вручення підозри Бубенчику.

Кримінальне провадження про загибель "беркутівців" та інших правоохоронців під час Революції гідності розслідується ще з 2014 року, і минулого року у Департаменті спецрозслідування стверджували, що мають певні напрацювання стосовно підозрюваних у цій справі, проте підозр ще нікому не оголошували.