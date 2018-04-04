Аваков назвав спірною ситуацію навколо активіста Майдану Бубенчика

18:01, 04 квітня 2018
Політика
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Аваков прокоментував справу Бубенчика / фото УНІАН

Про це він сказав у коментарі журналістам після церемонії вручення сертифікатів водного і автомобільного транспорту Національній поліції України на Київському річковому вокзалі.

Міністр зазначив, що на ранній стадії розслідування, до травня 2014 року, відповідне провадження перебувало в органах МВС, після чого було передано до Генпрокуратури.

«На вчорашній день прокуратура прийняла відповідне рішення (Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах і одному замаху на вбивство «беркутівців» і направлено клопотання в суд обрати йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою). Це департамент спецрозслідування ГПУ на чолі із Сергієм Горбатюком прийняв рішення про арешт цієї людини», - заявив міністр.

«Я вважаю, що це спірне рішення, тому що питання, що ця людина стріляла і вбивала, є недоведеним і непідтвердженим», - заявив він, додавши, що у справі є «складні процедури».

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«Те, що генпрокурор Луценко прийняв рішення перекваліфікувати і вивчити це питання повторно - я вітаю, я вважаю, що це правильний, зрозумілий вихід для суспільства. Тут неможливо працювати під одну гребінку», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій очікує, що до кінця дня сьогодні, 4 квітня, генпрокурор Юрій Луценко проінформує парламент про ситуацію з учасником Майдану Бубенчиком.

Луценко сьогодні заявив, що вирішив змінити склад групи прокурорів з даного епізоду розслідування подій на Майдані.

«Вважаю неправильною кваліфікацію дій учасника Революції гідності Бубенчика, яку визначили працівники Департаменту спецрозслідування Сергія Горбатюка. Після наради прийняв рішення про зміну групи прокурорів з даного епізоду розслідувань подій на Майдані, яку очолить мій заступник Анжела Стрижевська», - повідомив генпрокурор.

3 квітня фракція "Самопоміч" заблокувала трибуну парламенту, вимагаючи інформації від генерального прокурора і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо ситуації з Бубенчиком. Це сталося у зв'язку з появою 3 квітня у Facebook інформації про затримання і вручення підозри Бубенчику.

Кримінальне провадження про загибель "беркутівців" та інших правоохоронців під час Революції гідності розслідується ще з 2014 року, і минулого року у Департаменті спецрозслідування стверджували, що мають певні напрацювання стосовно підозрюваних у цій справі, проте підозр ще нікому не оголошували.

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Теги: #Арсен Аваков#Іван Бубенчик