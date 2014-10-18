В єдиній базі ДНК понад 400 аналізів родичів зниклих безвісти - Богомолець

Про це розповіла радник президента України Ольга Богомолець в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Після прийняття нами рішення і створення цієї єдиної бази даних ДНК, це було два з половиною тижні тому, на сьогоднішній день більше 400 осіб, які розшукують своїх зниклих безвісти рідних, вже здали аналізи. Понад 200 з них опрацьовані", - повідомила Богомолець.

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За її словами, громадянин будь-якої країни може приїхати в Україну і під захистом персональних даних здати ДНК-аналіз, написавши відповідну заяву.

"Ваші персональні дані не будуть оприлюднюватися. І якщо в реєстрі буде знайдена відповідна ДНК, можна буде і перепоховати. Всі ці тіла, які у нас є, їх ховають у труні, є спеціальні військові кладовища в Дніпропетровську і Запоріжжі", - додала Богомолець.

Зазначимо, що на гарячу лінію СБУ звернулися сім'ї понад 130 зниклих безвісти військових Російської Федерації.