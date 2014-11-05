Радник Меркель запропонував заборонити бойовикам Захарченко та Плотницькому в'їзд до ЄС
16:27, 05 листопада 2014Політика
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Радник канцлера ФРН Ангели Меркель із зовнішньої політики Крістоф Хойсген хоче заборонити в'їзд на територію Євросоюзу лідерам бойовиків на Донбасі.
Бойовики порушують мир на Донбасі і Мінський договір / УНІАН
Про це повідомляє Reuters.
"Це люди, які повинні бути включені в список візових санкцій", - сказав Хойсген.
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Таким чином, Хойсген повторив попередні заяви Берліна про те, що вибори бойовиків порушують мир на Донбасі і Мінський договір.
Раніше терорист Захарченко "переміг" на псевдовиборах "глави" "ДНР". А луганський терорист Плотницький "переміг" на псевдовиборах в "ЛНР".
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