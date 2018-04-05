Полторак розповів про чисельність російських військ, зосереджених на кордоні з Україною

Він зазначив, що крім 77 тис. російського війська, там також зосереджені тисяча танків, 2,3 тис. бойових машин та інше.

Росія на кордоні з Україною зосередила військо чисельністю понад 77 тис. людей, повідомив міністр оборони Степан Полторак.

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«На нашому кордоні вона зосередила 19 батальйонних тактичних груп першого і другого ешелонів чисельністю понад 77 тис. осіб. До складу угруповання входить майже тисяча танків, 2,3 тис. бойових машин, понад 1,1 тис. артилерійських систем і приблизно 400 систем залпового вогню», – сказав Полторак в інтерв’ю «Урядовому кур’єру»..

Він зазначив, що на Донбасі чисельність двох «армійських корпусів» підтримуваних Росією бойовиків становить майже 40 тис. людей. На думку Полторака, ці «корпуси» є «невід’ємною частиною Південного військового округу Збройних сил Росії».

«У них одна модель підготовки, забезпечення, логістика, система бойового застосування. І якщо є бажання (а це ми неодноразово бачили), вони можуть припинити вогонь», – вважає Полтарак.

Він зазначив, що у 2017 році бойовики обстріляли позиції української армії понад 15 тис. разів.