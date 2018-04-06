Путін оголосив про "повагу" до кордонів сусідів і знайшов крайніх у намаганні розпалити конфлікти на пострадянському просторі

Президент РФ заявляє, що міжнародно-правове оформлення кордону з суміжними державами і розмежування морських просторів проводилося на принципах взаємної поваги.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що минулими роками Росія вирішувала питання оформлення кордону з сусідами «на принципах взаємної поваги», але поблизу російської території нарощується військовий потенціал НАТО, робляться спроби спровокувати нові і «підпалити» старі конфлікти на пострадянському просторі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні російської Ради Безпеки, де обговорювався проект Засад державної прикордонної політики РФ.

«За минулі роки була сформована необхідна нормативна правова база в прикордонній сфері. На принципах взаємної поваги проводилося міжнародно-правове оформлення кордону з суміжними державами і розмежування морських просторів », - сказав Путін.

Він заявив, що укомплектованість прикордонних підрозділів озброєнням і технікою доведена до 80%, а частка сучасних зразків зросла з 10%, як це було у 2003 році, до 54% у 2017 році.

«В цілому, вжиті заходи дозволили стабілізувати обстановку в прикордонних регіонах, знизити ризик проникнення на нашу територію міжнародних терористів і екстремістів, підвищилася ефективність боротьби з транскордонною злочинністю», - сказав Путін.

При цьому він заявив, що ситуація змінюється, причому змінюється швидко і постійно: і в прикордонній, і в інших сферах з'являються нові виклики і завдання.

«Так, поблизу наших кордонів нарощується військовий потенціал НАТО, робляться спроби загальмувати інтеграційні процеси за участю Росії, спровокувати нові і підпалити старі конфлікти на пострадянському просторі і в сусідніх з Росією регіонах з усіма наслідками, що витікають, - військово-політичною нестабільністю, зростанням контрабанди та злочинності, гострими гуманітарними проблемами. У цих умовах ключове завдання - забезпечити надійну охорону і захист наших рубежів, швидко й ефективно нейтралізувати потенційні загрози», - сказав Путін.

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За його словами, важливо продовжити послідовну, копітку роботу з міжнародно-правового оформлення державного кордону та розмежування морських просторів, зокрема зовнішнього кордону континентального шельфу Росії.

«Діяти тут потрібно грунтовно і аргументовано, твердо відстоюючи наші національні інтереси. Тим паче, що ми вже маємо успішний досвід розв’язання подібних завдань. Маю на увазі міжнародне визнання в 2014 році права Росії на частину Охотського моря, яка раніше вважалася відкритою», - сказав Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ЛДНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в низці районів Луганської та Донецької областей тривають бойові дії.

12 жовтня 2016 року президент РФ Путін заявив, що Росія була змушена «захищати російськомовне населення» на Донбасі і в Криму.

19 жовтня 2017 року Путін заявив, що РФ не допустить закриття кордону з окупованих Донбасом, щоб "не допустити там різанини".