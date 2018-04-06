Клімкін розповів, від чого залежить зустріч "нормандської четвірки" на рівні голів МЗС

Клімкін прогнозує, що спочатку може відбутися тристороння зустріч або телефонна розмова глав МЗС України, Німеччини та Франції.

Зустріч "нормандської четвірки" на рівні голів МЗС України, Франції, Німеччини та Росії залежить від включення в порядок денний питань щодо встановлення безпеки на Донбасі, звільнення заручників та розгортання миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй.

Про це він сказав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер".

Говорячи про майбутні зустрічі в рамках "нормандського формату", український дипломат повідомив, що найближчими днями говоритиме про це зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом.

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"Спочатку теж зустрінемося утрьох (глави МЗС України, Німеччини, Франції - УНІАН) або переговоримо по телефону. Потім будемо дивитися - з чим виходимо на Росію", - сказав Клімкін.

Він додав, що увага має зосереджуватися на питаннях безпеки, звільненні політичних в'язнів і заручників, а також на миротворчій місії.

"Якщо включаємо ці три питання до порядку денного "нормандської" зустрічі - збираємось вчотирьох. Дуже сподіваємося, що найближчим часом все ж таки на таку зустріч вийдемо", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, у березні Клімкін заявляв, що визначення дати зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" залежить від консультацій.

У лютому зустріч глав МЗС країн «нормандського формату» була запланована на полях Мюнхенської конференції з безпеки, але вона не відбулася. Спочатку вона планувалася на 18.00 16 лютого. Однак згодом з'ясувалося, що зустріч не відбудеться, тому що на неї не встигає прибути німецька делегація. 17 лютого стало відомо, що зустріч не відбулася через те, що у російської сторони не знайшлося для цього вільного часу.