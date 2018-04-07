Румунія схвалила відкриття пункту пропуску для поромного сполучення на кордоні з Україною

14:16, 07 квітня 2018
Політика
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рядок.європі.єс

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Згідно з документом, на території прикордонного пункту також розміститься румунська митниця.

Будівництво поромних комплексів Ізмаїл-Тульча (Румунія) і Орлівка (Ренійський район Одеської області) - Ісакча в грудні 2013 року було внесено в концепцію Державної цільової регіональної програми розвитку українського Придунав'я на 2014-2017 роки.

Кабінет міністрів України схвалив проект відкриття пункту пропуску Орлівка-Ісакча ще в листопаді 2014 року.

На початку жовтня 2014 року Україна і Румунія підписали угоду про місцевий прикордонний рух.

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Теги: #Україна#Румунія#пункт пропуску