Румунія схвалила відкриття пункту пропуску для поромного сполучення на кордоні з Україною

Між населеними пунктами Орлівка (Україна) і Ісакча (Румунія) буде відкрито пункт пропуску для поромного сполучення.

Уряд Румунії підтримав відкриття пункту пропуску Орлівка-Ісакча. Відповідний документ, підписаний прем'єр-міністром Румунії Віорікою Денчіле, оприлюднив у соцмережі заступник голови Одеської обласної ради Юрій Димчогло.

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Згідно з документом, на території прикордонного пункту також розміститься румунська митниця.

Будівництво поромних комплексів Ізмаїл-Тульча (Румунія) і Орлівка (Ренійський район Одеської області) - Ісакча в грудні 2013 року було внесено в концепцію Державної цільової регіональної програми розвитку українського Придунав'я на 2014-2017 роки.

Кабінет міністрів України схвалив проект відкриття пункту пропуску Орлівка-Ісакча ще в листопаді 2014 року.

На початку жовтня 2014 року Україна і Румунія підписали угоду про місцевий прикордонний рух.