У Берліні відбуваються переговори президента України з канцлером Німеччини

12:25, 10 квітня 2018
Політика
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Порошенко перебуває з візитом у Федеративній Республіці Німеччина / фото facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Про це повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент проводить переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з візитом у Федеративній Республіці Німеччина.

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Президент відвідує Німеччину на запрошення канцлера. У ході візиту також заплановані двосторонні переговори Порошенка з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром.

Глава Української держави стане одним із перших іноземних лідерів, який перебуватиме з візитом у Берліні після формування нового уряду та переобрання Меркель федеральним канцлером.

© УНІАН
Петро Порошенко та Гайко Маас
Петро Порошенко та Гайко Маас /  © УНІАН
Петро Порошенко та Гайко Маас
Петро Порошенко та Гайко Маас /  © УНІАН
Петро Порошенко та Ангела Меркель
Петро Порошенко та Ангела Меркель /  © УНІАН
Петро Порошенко та Ангела Меркель
Петро Порошенко та Ангела Меркель /  © УНІАН
Петро Порошенко та Ангела Меркель
Петро Порошенко та Ангела Меркель /  © УНІАН
Петро Порошенко та Ангела Меркель
Петро Порошенко та Ангела Меркель /  © УНІАН
Петро Порошенко та Ангела Меркель
Петро Порошенко та Ангела Меркель /  © УНІАН
Петро Порошенко та Ангела Меркель
Петро Порошенко та Ангела Меркель /  © УНІАН
Петро Порошенко та Ангела Меркель
Петро Порошенко та Ангела Меркель /  © УНІАН
Петро Порошенко та Ангела Меркель
Петро Порошенко та Ангела Меркель /  © УНІАН
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Теги: #зустріч#Петро Порошенко#Ангела Меркель