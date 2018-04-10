У Берліні відбуваються переговори президента України з канцлером Німеччини

Порошенко перебуває з візитом у ФРН на запрошення Меркель.

У Берліні відбуваються переговори президента України Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент проводить переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з візитом у Федеративній Республіці Німеччина.

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Президент відвідує Німеччину на запрошення канцлера. У ході візиту також заплановані двосторонні переговори Порошенка з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром.

Глава Української держави стане одним із перших іноземних лідерів, який перебуватиме з візитом у Берліні після формування нового уряду та переобрання Меркель федеральним канцлером.