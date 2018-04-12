Миколаївська облрада відмовилася позбавляти російську мову статусу регіональної

Питання скасування «регіонального» статусу російської мови розглядалося на позачерговій сесії.

Депутати Миколаївської обласної ради не проголосували за скасування регіонального статусу російської мови.

Як повідомляє місцеве видання «Новости N», ухвалення відповідного рішення було провалено на позачерговій сесії Миколаївської облради.

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Голова облради Вікторія Москаленко зачитала проект рішення про скасування статусу російської мови як регіональної, але місцеві депутати не підтримали його. Повторно питання виносити на розгляд не стали.

Зазначається, що рішення про визнання російської мови "регіональною" депутати Миколаївської міськради затвердили 7 вересня 2012 року.

Нагадаємо, в лютому цього року Конституційний Суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (відомий як «закон Ківалова-Колесніченка») не відповідним Основному закону.

Подання про конституційність закону надійшло до КСУ в липні 2014 року; у жовтні було відкрито провадження у справі щодо його відповідності Конституції.

Довідка УНІАН. Закон «Про засади державної мовної політики» набрав чинності 10 серпня 2012 року. Ним передбачено, що в 13 регіонах України російська мова отримує статус регіональної, який практично прирівнює її до державної. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою у конкретному регіоні розмовляє не менш як 10% жителів. Свого часу прийняття закону викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Верховна Рада 23 лютого 2014 року визнала таким, що втратив чинність, закон про основи державної мовної політики від 3 липня 2012 року. Однак тодішній в. о. президента України і голова Верховної Ради Олександр Турчинов відмовився схвалити скасування цього закону.