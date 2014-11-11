Через дефіцит води севастопольці залишаться без тепла
16:13, 11 листопада 2014Політика
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Дефіцит води в анексованому Севастополі спровокує відключення тепла в квартирах городян.
Севастополь може залишитися ще й без тепла / flickr.com/photos/pricklypearbloom
Про це заявив директор Департаменту міського господарства Андрій Атаманцев, передають Севастопольські новини.
За його словами, для того, щоб давати гарячу воду і, відповідно, тепло в квартири городян, потрібен достатній тиск води, якого не буде. Як відомо, окуповане місто і так страждає від нестачі води, яка подається за графіком: з 5.30 до 10.00 і з 17.00 до 23.00.
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