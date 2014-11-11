Через дефіцит води севастопольці залишаться без тепла

Про це заявив директор Департаменту міського господарства Андрій Атаманцев, передають Севастопольські новини.

За його словами, для того, щоб давати гарячу воду і, відповідно, тепло в квартири городян, потрібен достатній тиск води, якого не буде. Як відомо, окуповане місто і так страждає від нестачі води, яка подається за графіком: з 5.30 до 10.00 і з 17.00 до 23.00.

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