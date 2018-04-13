Пентагон: Україна має один із найбільших та розвинутих в Європі оборонних комплексів

За словами заступника Міністра оборони США, попри те, що Україна веде боротьбу проти російської агресії на сході, надзвичайно важливою є внутрішня боротьба проти корупції.

Заступник Міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Роберт Карем заявив, що Україна має один із найбільших та розвинутих в Європі оборонних комплексів і американські компанії бачать в ньому величезний потенціал, але відсутність прозорості, конкуренції та корпоративних стандартів не сприяють співробітництву.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на 11-му Київському безпековому форумі.

За словами Карема, попри те, що Україна веде боротьбу проти російської агресії на сході, надзвичайно важливою є внутрішня боротьба проти корупції.

«Комплексні реформи інституційного характеру та, зокрема, усіх корумпованих інституцій забезпечать довіру населення. За цієї причини США закликають подвоїти зусилля щодо сприяння верховенству права», - додав він.

«Успіх України залежить від сили антикорупційних інститутів таких як НАБУ, а також повністю незалежного антикорупційного суду, який відповідатиме рекомендаціям Венеціанської комісії», - зауважив Карем.

Також він зауважив, що «Україна має один із найбільших та розвинутих в Європі оборонних комплексів, американські компанії бачать величезний потенціал в Україні, але (в українському ОПК – УНІАН) часто не вистачає прозорості, конкуренції та корпоративних стандартів, що не заохочує та не сприяє промисловому співробітництву».

Карем підкреслив, що подолання корупції в Україні є питанням національної безпеки.