Представник президента пояснила, чому не можна повністю розривати Договір про дружбу між Україною та РФ

За її словами, не потрібно денонсувати, зокрема, розділи про міжнародно визнані кордони України, підтримку і визнання мов меншин.

Представник президента в парламенті, заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко пояснила, чому не можна повністю розривати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу Луценко зауважила, що «не йдеться про денонсацію Договору в цілому», бо на це є декілька причин.

Зокрема, вона згадала розділ Договору, в якому йдеться про міжнародно визнані кордони України.

«Крим — це територія України. Неконтрольованих 400 кілометрів — це кордони України. І ми б хотіли цей розділ залишити в обов’язковому порядку», - пояснила Луценко.

Крім того, зауважила вона, у Договорі є розділ, де йдеться про те, що Україна спільно з Росією має здійснювати заходи, які стосуються Чорнобильської катастрофи. «Це спільна відповідальність не лише України і Росії, але й багатьох інших країн. Тому цей розділ Договору денонсувати не потрібно», - сказала депутат.

Також, за словами Луценко, у одному з розділів Договору йдеться про підтримку і визнання мов меншин: української чи російської мови. «Цей розділ Договору обов’язково має залишитися. Адже підставою, якщо ми розірвемо цей розділ Договору, стануть подальші утиски українського населення в Росії, україномовного і українського населення в Криму і так далі», - додала представник президента.

Читайте такожУ Порошенка не збираються повністю припиняти співпрацю з СНД

Ці розділи Договору про дружбу, пояснила Луценко, залишаються для того, аби, використовуючи механізм міжнародних судів та міжнародних майданчиків, Україна могла мати повне право захищати свої позиції та позиції своїх громадян.

Як повідомляв УНІАН,12 квітня президент Петро Порошенко заявив, що внесе до Верховної Ради законопроект про негайне одностороннє припинення дії окремих положень Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією у «частині, в якій дія цього договору не сумісна з національними інтересами держави» та реалізацією права України на самооборону.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний президентами двох країн 31 травня 1997 року.

Держави офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства та повагу територіальної цілісності.

Після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі неодноразово лунали заклики розірвати цей договірчерез порушення Росією територіальної цілісності України.