Надання автокефалії православній церкві в Україні означатиме її вихід з орбіти "русского мира" - політолог

Експерт вважає, що Вселенський патріарх Варфоломій вирішив піти назустріч українським проханням щодо автокефальної церкви з огляду на загострення відносин Росії із Заходом.

Надання автокефалії православній церкві в Україні означатиме її вихід з орбіти "русского мира".

Про це в коментарі УНІАН заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він зазначив, що питання надання автокефалії православній церкві в Україні обговорювалось під час нещодавнього візиту Петра Порошенка до Стамбула, де відбулася зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

"Наскільки я знаю, переговори про це тривають вже кілька років. Власне, як тільки Порошенко став президентом, він почав обговорювати це питання з Вселенським патріархом. Чому саме зараз виникло от таке вікно можливостей, я думаю, що патріарх скоріше за все дав зрозуміти президенту, що такий варіант можливий, але потрібне не тільки звернення з боку президента, а й з боку парламенту. Саме тому Порошенко і запросив до себе керівників фракцій", - сказав Фесенко.

"Думаю, що тут могла вплинути загальна міжнародна ситуація - загострення стосунків між Росією і Заходом, ситуація, яка скажімо так, обмежує простір для маневру Росії, послаблює міжнародні позиції Росії. Можливо це могло сприйматися патріархом як сприятлива обставина для того, щоб піти назустріч українським проханням", - припускає політолог.

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При цьому він зауважує, що є ризик появи певного напруження в українському суспільстві в разі надання УПК КП та УАПЦ автокефалії.

"Ризик є, безумовно, але ж ніхто не забороняє УПЦ МП. Тому тут кожен вірянин саме буде визначатися, на яку конфесію орієнтуватися. Насправді це матиме дуже серйозне політичне значення. Фактично це підкреслить незалежність української православної церкви. Вихід української православної церкви з "русского мира". В цьому сенсі це важливо, зокрема, враховуючи системний конфлікт - геополітичний і військово-політичний конфлікт, який існує між Україною та Росією", - наголосив Фесенко.

При цьому він вважає, що "рано чи пізно щось таке мало відбутися".

"Безумовно, ризик є, але я так розумію, судячи зі слів президента, в даному випадку спрацьовує символічна дата - її ввели на хрещення Русі, так що хочуть можливо, скажімо так, випередити деякі дії Росії, я цього не виключаю. Буде йти таке політичне PR-змагання між УПЦ Московського патріархату і Українською православною церквою", - додав політолог.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

Довідка УНІАН. Згідно з результатами дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 8-16 липня 2017 року, 37% опитаних громадян підтримують створення Єдиної Помісної церкви в Україні, 18% – проти цієї ініціативи, ще 23% заявили, що їм або байдуже це питання, або взагалі не визначилися із відповіддю.