Ющенко зобов’язав Тимошенко проводжати та зустрічати його в аеропортах

Президент України Віктор Ющенко своїм указом № 192/2008 від 3 березня зобов’язав прем’єр-міністра Юлію Тимошенко проводжати та зустрічати його у аеропортах або на вокзалі у разі здійснення Президентом державного, офіційного чи робочого візиту за кордон. А також у разі робочих поїздок по Україні.

У разі відсутності Тимошенко така функція покладається на першого віце-прем’єра Олександра Турчинова. Також до складу “офіційних учасників проводів та зустрічі” Ющенко ввів спікера Верховної Ради Арсенія Яценюка (у разі його відсутності обов’язок Яценюка покладається на першого віце-спікера, нині неіснуючого).

Крім Тимошенко та Яценюка проводжати та зустрічати голову держави Ющенко зобов’язав Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїсу Богатирьову, міністр закордонних справ України Володимира Огризка, міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, міністра оборони України Юрія Єханурова, генпрокурора Олександра Медведька, голову СБУ Валентина Наливайченка, голову Державної прикордонної служби України, голову Державної митної служби України, голову Київської міської державної адміністрації, голову Київської обласної державної адміністрації, керівника Державного управління справами та начальника Управління державної охорони України.

Протокольний склад тих, хто має зустрічати та проводжати голову Верховної Ради, дещо скромніший: перший заступник Голови Верховної Ради України (у разі

відсутності - заступник Голови Верховної Ради України), перший віце-прем`єр-міністр України (у разі відсутності - віце-прем`єр-міністр України), перший заступник Міністра закордонних справ України, керівник апарату Верховної Ради України.

З супроводом у візитах Тимошенко Президент вирішив обійтися ще більш демократичним складом. Бути присутніми при від’їзді та приїзді прем’єр-міністра зобов’язані лише перший віце-прем`єр-міністр України (у разі відсутності - віце-прем`єр-міністр України), міністр Кабінету Міністрів України та перший заступник Міністра закордонних справ України.

Як випливає з підпису під так званим “додатком №1” до указу Президента, ці переліки складав голова Секретаріату Президента Віктор Балога.

Текст указу опублікований на сайті Верховної Ради.