Завтра на Донбас прибуде черговий російський "гумконвой" – МЗС РФ

Про це повідомляє ТАРС з посиланням на офіційного представника Олександра Лукашевича.

За словами чиновника, 14 листопада через пункти пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк" 82 вантажівки МНС РФ доставлять гуманітарний вантаж загальною масою 625 тонн.

Читайте такожОБСЄ: 7 із 10 вантажівок російського гумконвою були бензовозамиКрім того, Лукашевич заявив, що російська сторона сподівається на сприяння з боку Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Довідка УНІАН. Першу колону у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направили в односторонньому порядку. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками.

24 серпня у Міністерстві оборони України заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено обладнання українських стратегічних підприємств.

Другий російський "гуманітарний конвой" в'їхав на територію України, окуповану російською армією і проросійськими терористами, 13 вересня.

На наступний день прес-секретар Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий повідомив, що другий російський «гуманітарний конвой» з 216 машин вже залишив територію України через пункт пропуску "Ізварине" Луганської області.

МЗС України вимагає від Росії припинити провокації з так званими «гуманітарними конвоями».

Останній "гуманітарний конвой" також завіз різноманітне обладнання для облаштування полігону безпосередньо на окупованих територіях і тренажери для навчання бойовиків спеціальностям у різноманітних військових областях.