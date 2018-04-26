Можуть заборонити в'їзд на 10 років: Порошенко підписав закон про посилення контролю за кордоном

У разі невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства забороняється подальший в’їзд на десять років.

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави», яким посилюється контроль за державним кордоном України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Читайте такожУгорщина продовжить блокувати вступ України до НАТО

«Реалізація законодавчого акту дозволить ефективно протидіяти адміністративним правопорушенням на державному кордоні України, контрольованих прикордонних районах, а також у контрольних пунктах в’їзду-виїзду з або до тимчасово окупованої території України», - зазначили у прес-службі.

Законом вносяться зміни для удосконалення заходів, які застосовуються Державною прикордонною службою у протидії нелегальній міграції на державному кордоні та іншим правопорушення у прикордонній сфері.

Зокрема, вноситься низка змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, запроваджується два нових види адміністративної відповідальності. Крім того, вносяться доповнення до законів «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про Державну прикордонну службу України», «Правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» для удосконалення заходів, які вживаються ДПСУ у протидії нелегальній міграції на державному кордоні та іншим правопорушенням у прикордонній сфері.

Читайте такожПорошенко пропонує позбавляти українського громадянства за участь у "виборах" в окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави» (реєстраційний номер 5442).

Законом передбачено, що у разі невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства забороняється подальший в’їзд на десять років, що додається до частини строку заборони, який не сплив до моменту прийняття повторного рішення.

Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних з охороною держкордону чи здійсненням прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через держкордон або контрольних пунктах в’їзду-виїзду, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку.