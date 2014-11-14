Порошенко сподівається, що нові Рада і Кабмін прискорять скасування віз з боку ЄС
Президент України Петро Порошенко сподівається, що новообрана Верховна Рада та майбутній Кабінет міністрів пришвидшать виконання другої фази плану дій з візової лібералізації для створення безвізового режиму з Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Марошем Шевчовичем сьогодні у Києві.
Глава держави нагадав, що значним напрямком співпраці з Євросоюзом є питання створення безвізового режиму.
"Я думаю, коли ми будемо мати новий уряд та новий парламент, ми прискоримо процес (виконання необхідних умов для запровадження безвізового режиму), і громадяни України, які пройшли дуже важливі та дуже складні випробування за демократію, за цінності Європейського Союзу, протягом дуже короткого періоду часу отримають можливість вільно подорожувати в ЄС", - наголосив Порошенко.
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