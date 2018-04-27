Яценюк не бачить умов та підстав для відставки уряду Гройсмана

Нинішній Кабмін повинен спокійно допрацювати до наступних парламентських виборів, упевнений екс-прем'єр.

Колишній прем'єр-міністр, голова "Народного фронту" Арсеній Яценюк не бачить підстав для відставки уряду Володимира Гройсмана і пообіцяв захищати його від брудних політичних нападок.

Про це він розповів в інтерв'ю Фокусу.

Яценюк впевнений, що нинішній Кабінет міністрів піде у відставку вже після проведення парламентських виборів.

"Я не бачу таких умов та підстав (для зміни уряду, - ред.). І я буду захищати Кабмін від брудної політичної боротьби і політичних нападок, не дам можливості повторити з цим урядом те, що робили зі мною", - зазначив він.

На його думку, це "нонсенс", коли фракція БПП, яка брала участь у формуванні уряду, є єдиною фракцією, яка вимагає звіту Кабміну.

"Це повторення класичного сценарію дворічної давності. Тоді все розвивалося один в один: давайте отримаємо звіт, а потім будемо збирати голоси про відставку уряду", - заявив він.

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На його думку, вимога звіту в даному випадку може бути "політичною інтригою". Яценюк додав, що мав з цього приводу розмову з президентом Петром Порошенком і закликав його дати уряду можливість працювати, "в тому числі і для забезпечення шансів на перемогу чинного глави держави на наступних виборах".

Нагадаємо, 18 квітня комітет Верховної Ради з питань економічної політики мав заслухати звіт про результати роботи уряду за 2017 рік. Проте пізніше звіт перенесли на 20 червня.

Після розгляду в комітеті звіт має розглянути Верховна Рада і затвердити або відхилити його. В останньому випадку можлива відставка уряду Володимира Гройсмана.

Сам Гройсман заявив, що готовий у будь-який момент відзвітувати про роботу уряду і не боїться піти у відставку.