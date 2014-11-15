Кемерон з Путіним говорив здебільшого про Україну - Пєсков

За його словами, "відбулася і розмова про фундаментальні причини цього розладу у стосунках між Росією, США і низкою європейських країн".

Про це пише Російська Служба BBC.

І Путін, і Кемерон озвучили свою зацікавленість "у реставрації цих відносин та вжиття дієвих заходів задля врегулювання кризи, що сприятиме відмові від конфронтаційних відносин", - заявив Пєсков.

"Незважаючи на цейтнот, президент і прем'єр торкнулися також Сирії та ІДІЛ", - сказав він.

Перед початком саміту президент США Барак Обама назвав позицію Росії щодо України "загрозою для світу".

Читайте такожПрем'єр Канади на саміті G20 потиснув руку Путіну зі словами "забирайтесь з України"

За його словами, США очолюють зусилля світового співтовариства в протистоянні лихоманці Ебола і російській агресії в Україні, що загрожує світу.

"Обама йде на загострення: на G20 він знову порівняв Росію з Еболою. ІДІЛ для нього вже менша загроза. Таких випадів не було і в холодну війну", - прокоментував слова американського лідера Глава думського комітету з міжнародних справ Олексій Пушков.