Кемерон з Путіним говорив здебільшого про Україну - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон майже повністю присвятили бесіду українській тематиці, повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
За його словами, "відбулася і розмова про фундаментальні причини цього розладу у стосунках між Росією, США і низкою європейських країн".
Про це пише Російська Служба BBC.
І Путін, і Кемерон озвучили свою зацікавленість "у реставрації цих відносин та вжиття дієвих заходів задля врегулювання кризи, що сприятиме відмові від конфронтаційних відносин", - заявив Пєсков.
"Незважаючи на цейтнот, президент і прем'єр торкнулися також Сирії та ІДІЛ", - сказав він.
Перед початком саміту президент США Барак Обама назвав позицію Росії щодо України "загрозою для світу".
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За його словами, США очолюють зусилля світового співтовариства в протистоянні лихоманці Ебола і російській агресії в Україні, що загрожує світу.
"Обама йде на загострення: на G20 він знову порівняв Росію з Еболою. ІДІЛ для нього вже менша загроза. Таких випадів не було і в холодну війну", - прокоментував слова американського лідера Глава думського комітету з міжнародних справ Олексій Пушков.