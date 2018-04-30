ЄС хоче ввести санкції проти 5 відповідальних за "вибори Путіна" в окупованому Криму

17:23, 30 квітня 2018
Політика
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&quot;Виборча&quot; дільниця в окупованому Криму / REUTERS

Європейський союз має намір заморозити активи п’ятьох осіб, відповідальних за проведення так званих «виборів» президента Росії в окупованому Криму.

Про це у своєму Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«ЄС має намір заморозити активи та заборонити візи для п’ятьох людей, відповідальних за організацію виборів президента Росії в Криму в березні. Їх затвердять міністри ЄС у середині травня. Вони будуть додані до списку санкцій, що вже містить 150 людей та 38 організацій», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в день річниці анексії Криму, в Росії пройшли "вибори" президента.

23 березня Центрвиборчком РФ визнав вибори такими, що відбулися, повідомивши, що нинішній президент Володимир Путін переміг з результатом 76,69%.

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Теги: #Крим#окупація#вибори