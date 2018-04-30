ЄС хоче ввести санкції проти 5 відповідальних за "вибори Путіна" в окупованому Криму
Європейський союз має намір заморозити активи п’ятьох осіб, відповідальних за проведення так званих «виборів» президента Росії в окупованому Криму.
Про це у своєму Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
«ЄС має намір заморозити активи та заборонити візи для п’ятьох людей, відповідальних за організацію виборів президента Росії в Криму в березні. Їх затвердять міністри ЄС у середині травня. Вони будуть додані до списку санкцій, що вже містить 150 людей та 38 організацій», – йдеться в повідомленні.
EU is set to impose an asset freeze & visa ban on 5 people responsible for organizing the Russian presidential elex in #Crimea in March. will be confirmed by EU ministers in mid-May. they'll be added to the sanctions list already containing 150 ppl & 38 entities #Russia#Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 30 квітня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в день річниці анексії Криму, в Росії пройшли "вибори" президента.
23 березня Центрвиборчком РФ визнав вибори такими, що відбулися, повідомивши, що нинішній президент Володимир Путін переміг з результатом 76,69%.