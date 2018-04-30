ЄС хоче ввести санкції проти 5 відповідальних за "вибори Путіна" в окупованому Криму

Пять осіб будуть додані до списку санкцій за порушення територіальної цілісності України, що вже містить 150 людей та 38 організацій.

Європейський союз має намір заморозити активи п’ятьох осіб, відповідальних за проведення так званих «виборів» президента Росії в окупованому Криму.

Про це у своєму Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«ЄС має намір заморозити активи та заборонити візи для п’ятьох людей, відповідальних за організацію виборів президента Росії в Криму в березні. Їх затвердять міністри ЄС у середині травня. Вони будуть додані до списку санкцій, що вже містить 150 людей та 38 організацій», – йдеться в повідомленні.

EU is set to impose an asset freeze & visa ban on 5 people responsible for organizing the Russian presidential elex in #Crimea in March. will be confirmed by EU ministers in mid-May. they'll be added to the sanctions list already containing 150 ppl & 38 entities #Russia#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 30 квітня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в день річниці анексії Криму, в Росії пройшли "вибори" президента.

23 березня Центрвиборчком РФ визнав вибори такими, що відбулися, повідомивши, що нинішній президент Володимир Путін переміг з результатом 76,69%.