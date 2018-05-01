Нардеп про напад на Найєма: підозрювані вже намагаються "вирішити" питання

Найєма прооперували після того, як у центрі Києва його підрізали, а потім побили кавказці.

Народного депутата Мустафу Найєма прооперували після того, як у центрі Києва його підрізали і побили правопорушники. Про це повідомив у Facebook народний депутат Сергій Лещенко.

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"Провідав Мустафу. Сьогодні ввечері він дав свідчення поліції, його прооперували. Надходять сигнали, що підозрювані вже намагаються "вирішити" питання", - написав Лещенко.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт виник на площі Бессарабська. Найєм не пропустив водія на Mercedes G-Wagen, той викликав "своїх хлопців" на BMW, в ході суперечки народний депутат отримав кілька ударів в обличчя - в результаті у нього зламана щелепа. Поліція затримала трьох нападників і розшукує ще одного. Як стало відомо, затримані - громадяни РФ, кавказці, одному з них немає 20 років, інші трохи старші.