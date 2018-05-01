Політтехнолог: Найєма підрізали та побили у центрі Києва молоді кавказці з Росії

"Поводяться так, як звикли в Росії", - зауважив політтехнолог про інцидент із Мустафою Найємом.

Після інциденту з народним депутатом Мустафою Найємом були затримані троє кавказців, громадян РФ. Про це повідомив у Facebook політтехнолог Олексій Голобуцький.

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"Мустафу Найєма побили на дорозі за зауваження про порушення ПДД троє росіян - Ахмед Саїдов (1999 рр.), Магомед Саїтов (1996 рр.), Умал Тімербілатов (1996 рр.). Всі троє вже затримані", - написав Голобуцький. "Поводяться так, як звикли в Росії", - зауважив він.

Як повідомлялося, конфлікт виник на площі Бессарабська. Найєм не пропустив водія на Mercedes G-Wagen, той викликав "своїх хлопців" на BMW, у ході суперечки народний депутат отримав кілька ударів у обличчя - в результаті у нього зламана щелепа. Поліція затримала трьох нападників та розшукує ще одного.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року в Києві двоє кавказців жорстоко побили пішохода за прохання не їхати по тротуару.