Путін в інтерв'ю німецькому телеканалу уникнув відповіді про підтримку бойовиків зброєю

"Звідки у них і бронетехніка, і системи там, артилерійські і так далі. В сучасному світі люди, які ведуть боротьбу і які вважають цю боротьбу справедливою, завжди знайдуть озброєння", - заявив російський президент в інтерв'ю, що вийшло в ефір увечері в неділю, 16 листопада, передає DW.DE.

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Володимир Путін зазначив, що мінські угоди не виконуються обома сторонами, але всю відповідальність за конфлікт на сході України поклав на офіційний Київ. За його словами, після того як у Донбасі не підтримали "переворот" у столиці, влада, замість того, щоб почати діалог, стала заарештовувати активістів ночами. А коли у відповідь люди взялися за зброю, "замість того, щоб зупинитися, влада повинна бути мудрішою, послала армію, авіацію, танки, системи залпового вогню".

При цьому Путін висловив заклопотаність тим, щоб Україна не скотилася б у неонацизм, щоб не виникло бажання проводити якісь етнічні чистки. "Якщо це станеться, це буде катастрофа для України і для українського народу", - підкреслив президент Росії.

Відповідаючи на питання, чи є у нього які-небудь нові пропозиції для вирішення українського кризи, Володимир Путін підкреслив, що вихід треба шукати разом, домагаючись зближення позиції сторін. При цьому він зазначив, що наступна його ініціатива може не всім сподобатися і в Росії. "Давайте будемо домагатися якогось єдиного політичного простору на цих територіях", - запропонував президент Росії, підкресливши, що Москва готова рухатися в цьому напрямку.