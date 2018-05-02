США підтримують політику «відкритих дверей» для членства України в НАТО – Держдеп

США розглядають всі можливості для сприяння реалізації політики «відкритих дверей».

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл заявив, що Сполучені Штати і надалі підтримують політику «відкритих дверей» для членства України в Північноатлантичному Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після зустрічі з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

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«Ми розглядаємо це питання. Ми можемо вас запевнити, що США і надалі підтримують політику «відкритих дверей» для членства України в НАТО», - зазначив він.

«Ми надалі з нашими союзниками по Альянсу розглядаємо, як це буде висловлено чи в комюніке, чи в інших формах під час саміту (саміт НАТО, який відбудеться влітку – УНІАН ), але ми розглядаємо всі можливості, як сприяти реалізації цієї політики «відкритих дверей», - додав Мітчелл.