ЗМІ: Бойовики Свердловська та Червонопартизанська оголосили про відокремлення від "ЛНР"

Про це 16 листопада на зборах жителів Червонопартизанська заявив "комендант" міста Денис Понизовний, повідомляє 05366.com.ua.

16 листопада жителями Червонопартизанська було організоване народне зібрання, на якому обговорювалася ситуація, що склалася в місті, зокрема, "запитували у влади" про зарплати та соціальні виплати. На зборах "комендант" міста Денис Понизовний повідомив про не підпорядкуванні ЛНР і "Новоросії".

Читайте такожУ "ДНР" і "ЛНР" назрівають народні повстання проти бойовиків - експерт«У нас розбіжності з керівництвом ЛНР. Ми не підкоряємось ні їм, ні Новоросії», - заявив Понизовний. Нагадаємо, вчора місцеві ЗМІ повідомляли про масовий проукраїнський мітинг у Свердловську, який супроводжувався конфліктом між російськими "казаками" і місцевими "ополченцями", що стали на бік мешканців міста.

Раніше також повідомлялося про "голодні бунти" в Єнакієвому і Торезі.