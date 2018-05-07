Україні самій потрібно, щоби Росія лишалася в Раді Європи – екс-президент ПАРЄ

За словами Брассер, якщо виключити Росію з організації, вона залишиться потужною силою і поза її межами.

Екс-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, депутатка ПАРЄ Анн Брассер вважає, що Росія має лишатися у Раді Європи, в тому числі і щоб допомогти Україні.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Брассер, якщо виключити Росію з організації, вона залишиться потужною силою і поза її межами.

"Окрім того, нам потрібні росіяни! В тому числі – щоби допомогти вам, Україні. Росія брала участь у створенні проблем для України, а отже, вона має бути і частиною їх вирішення!" - наголосила депутатка.

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Вона зазначила, що конфлікт в Україні вже перетворився для Європи на повсякденність, "адже у всіх є інші проблеми".

"Але це неправильно. Це ваша територія, її необхідно повернути! А отже, потрібно домовлятися з росіянами, шукаючи вихід", - заявила Брассер.

Крім того, за словами депутатки, не можна виключати країни-порушники з Ради Європи, оскільки її громадяни втрачають захист Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

"Адже порушник – не вся країна, порушник – це режим! Натомість, якщо країна виходить з Ради Європи, її громадяни втрачають захист Європейського суду з прав людини" - зазначила Анн Брассер.

"Я боюся відкривати скриньку Пандори, забираючи у людей навіть це", - додала