Порошенко не увійшов у трійку лідерів президентської гонки - опитування

Лише до трьох громадсько-політичних діячів українці ставляться позитивно, у той час як діючий глава держави не увійшов у трійку потенційних лідерів президентської гонки.

Соціологи визначили, хто переміг би на президентських виборах, якби вони пройшли у середині квітня 2018 року. Опитування проводилося з 5 по 19 квітня 2018 року Київським міжнародним інститутом соціології. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти віком від 18 років, що мешкають у 110 населених пунктах.

За результатами опитування, які опублікував КМІС:

8% проголосували б за Юлію Тимошенко,

6,3% – за Анатолія Гриценка,

6,1% – за Олега Ляшка,

6% – за Петра Порошенка,

5,4% – за Володимира Зеленського,

4,8% – за Святослава Вакарчука,

4,4% – за Вадима Рабіновича,

4,3% – за Юрія Бойка,

1,7% – за Андрія Садового,

1,4% – за Дмитра Яроша,

0,9% – за Віктора Чумака,

0,4% – за Андрія Білецького,

5,7% – викреслили б усіх кандидатів, зіпсували б бюлетень,

14% – вирішили не брати участь у голосуванні,

29,3% – не визначилися, за кого голосувати,

1,4% – відмовилися відповідати на запитання.

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині квітня), то отримаємо:

16,1% проголосували б за Юлію Тимошенко,

12,7% – за Анатолія Гриценка,

12,2% – за Олега Ляшка,

12,2% – за Петра Порошенка,

10,8% – за Володимира Зеленського,

9,6% – за Святослава Вакарчука,

8,8% – за Вадима Рабіновича,

8,6% – за Юрія Бойка,

3,3% – за Андрія Садового,

2,9% – за Дмитра Яроша.

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Серед 27 громадсько-політичних діячів, які були присутні в списку опитувальника, найкраще ставлення серед населення України мають В. Зеленський (до нього ставляться позитивно 40%, нейтрально – 41% і негативно – 11%) і С. Вакарчук (позитивно – 38%, нейтрально – 42%, негативно – 12%). Позитивний баланс ставлення також має А. Гриценко (позитивно – 24%, нейтрально – 37%, негативно – 21%). До інших діячів зі списку позитивно ставляться не більше 17% і баланс ставлення (практично у всіх випадках) – негативний.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. В анексованому Криму опитування не проводилося.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Як повідомляв УНІАН, раніше політолог пояснив мету створення ролика з Тимошенко і сирниками, в якому вона тролить Порошенка.