Порошенко не увійшов у трійку лідерів президентської гонки - опитування
Соціологи визначили, хто переміг би на президентських виборах, якби вони пройшли у середині квітня 2018 року. Опитування проводилося з 5 по 19 квітня 2018 року Київським міжнародним інститутом соціології. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти віком від 18 років, що мешкають у 110 населених пунктах.
За результатами опитування, які опублікував КМІС:
8% проголосували б за Юлію Тимошенко,
6,3% – за Анатолія Гриценка,
6,1% – за Олега Ляшка,
6% – за Петра Порошенка,
5,4% – за Володимира Зеленського,
4,8% – за Святослава Вакарчука,
4,4% – за Вадима Рабіновича,
4,3% – за Юрія Бойка,
1,7% – за Андрія Садового,
1,4% – за Дмитра Яроша,
0,9% – за Віктора Чумака,
0,4% – за Андрія Білецького,
5,7% – викреслили б усіх кандидатів, зіпсували б бюлетень,
14% – вирішили не брати участь у голосуванні,
29,3% – не визначилися, за кого голосувати,
1,4% – відмовилися відповідати на запитання.
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині квітня), то отримаємо:
16,1% проголосували б за Юлію Тимошенко,
12,7% – за Анатолія Гриценка,
12,2% – за Олега Ляшка,
12,2% – за Петра Порошенка,
10,8% – за Володимира Зеленського,
9,6% – за Святослава Вакарчука,
8,8% – за Вадима Рабіновича,
8,6% – за Юрія Бойка,
3,3% – за Андрія Садового,
2,9% – за Дмитра Яроша.
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Серед 27 громадсько-політичних діячів, які були присутні в списку опитувальника, найкраще ставлення серед населення України мають В. Зеленський (до нього ставляться позитивно 40%, нейтрально – 41% і негативно – 11%) і С. Вакарчук (позитивно – 38%, нейтрально – 42%, негативно – 12%). Позитивний баланс ставлення також має А. Гриценко (позитивно – 24%, нейтрально – 37%, негативно – 21%). До інших діячів зі списку позитивно ставляться не більше 17% і баланс ставлення (практично у всіх випадках) – негативний.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. В анексованому Криму опитування не проводилося.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.
Як повідомляв УНІАН, раніше політолог пояснив мету створення ролика з Тимошенко і сирниками, в якому вона тролить Порошенка.