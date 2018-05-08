Кучма: зміна формату операції на Донбасі принесе "більше порядку"

Кучма заявив, що зміна АТО на операцію Об’єднаних сил на Донбасі не вплинула на переговори в Мінську.

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі заявив, що заміна антитерористичної операції на операцію Об’єднаних сил на Донбасі не вплинула на переговори в мінському форматі. Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма розповів в коментарі журналістам.

Відповідаючи на питання, чи впливає заміна АТО операцією Об’єднаних сил на переговори сторін у Мінську, він заявив: «Ні».

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«Я просто думаю, що буде більше порядку. Ви розумієте, що військова людина почне там наводити порядок. А там треба серйозно займатися, треба, щоби всі наші добровольчі батальйони були під одним командуванням, Нацгвардія та інші збройні формування були єдині», - додав Кучма.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ про завершення антитерористичної операції на Донбасі та наказ про початок операції Об’єднаних сил, яка стартувала з 14.00 30 квітня.

Глава держави заявив, що у разі переходу РФ до широкомасштабного наступу на Донбасі, відповідальність за відсіч агресії в першу чергу лягає на командувача Об’єднаних сил.

За словами президента, АТО може бути відновлена у будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.

Як повідомляв УНІАН, наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановане на 16 травня.