Кремль відреагував на затримання керівника київської редакції "РИА Новости"

Речник Кремля заявив, що дії СБУ «суперечать всім нормам і правилам» і «заслуговують найрішучішого засудження з боку міжнародних організацій».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков засудив слідчі дії Служби безпеки України в офісі українського відділення російської державної новинної агенції «РИА Новости».

Як передає Радіо Свобода, за словами Пєскова, дії СБУ «суперечать всім нормам і правилам» і «заслуговують найрішучішого засудження з боку міжнародних організацій».

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Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров додав, що Москва очікує «принципової заяви» від представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ. За словами Лаврова, це «далеко не вперше», коли влада України «обмежувала діяльність російських журналістів в Україні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила про проведення слідчих дій в офісі РІА "Новости Україна" в Києві.

За її словами, співробітники СБУ спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії. Затримано директора РІА "Новости Україна" Кирила Вишинського. Як сказала Гітлянська, встановлено, що ця медіаструктури використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.