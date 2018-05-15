До українського омбудсмена звернулась російська колега щодо затриманого керівника "РИА Новости"

Раніше СБУ повідомила, що керівник РІА "Новости Україна" Вишинський має подвійне громадянство.

До уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової звернулась її російська колега Тетяна Москалькова з проханням захистити права громадянина Росії, керівника РІА "Новости Україна" Кирила Вишинського.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко.

"До офісу уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денисової вже звернулась її російська колега з проханням захистити права громадянина РФ Кирила Вишинського. Відповідно, є дата указу та прийняття ним громадянства (у листі Москалькової, оприлюдненому під час брифінгу – УНІАН). Ми ж працювали щодо громадянина України та по залученню його російськими структурами. Тому слідство триває", - сказав Кононенко.

Раніше сьогодні Кононенко повідомив про подвійне громадянство Вишинського та виявлення в нього російського паспорта.