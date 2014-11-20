У ЄС ще не визначились із датою представлення санкційного списку бойовиків

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомила речник верховного представника Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

„Вам відомо, що Рада ЄС вирішила у понеділок, над цим рішенням зараз працюють, але на цей момент подальших уточнень у мене немає”, - сказала вона.

Читайте такожСуд ЄС вирішить, хто саме з лідерів бойовиків заслуговує на санкціїПри цьому Косьянчич нагадала, що у відповідності до ухваленого Радою ЄС рішення, такі пропозиції будуть розроблені до кінця місяця.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Рада ЄС із закордонних справ доручила Європейській дипломатичній службі та Європейській комісії до кінця листопада представити список сепаратистів, до яких застосують санкції.

«Оцінивши ситуацію на місці, Рада закликає Європейську дипломатичну службу і Єврокомісію представити до кінця цього місяця пропозиції (списки) сепаратистів, до яких застосують санкції", - йдеться в рішенні.