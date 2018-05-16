Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз Найєму

Підозрюваних у справі поки немає.

Поліція міста Києва відкрила кримінальне провадження за фактом погроз народному депутату України Мустафі Найєму, які, як він стверждує, почали йому надходити після нападу на Бессарабській площі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор столичної прокуратури Олексій Лейтар під час судового засідання в Апеляційному суді міста Києва, де розглядалася скарга на запобіжний захід одному з підозрюваних у нападі Ахмеду Саітову.

«4 травня було зареєстровано кримінальне провадження за фактом погроз потерпілому Мустафі Найєму, які надходили на його особисту електронну адресу. За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України», - сказав він.

Лейтар уточнив, що кримінальне провадження розслідує слідче управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві, а підозрюваних у цій справі наразі немає.

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Разом з тим адвокат Андрій Доманський, який захищає трьох з чотирьох підозрюваних у нападі, заявив журналістам, що його підзахисні не причетні до цих погроз. «Щодо цього факту жодного з моїх підзахисних не було викликано як свідка, не допитано. Тим паче, не пред’явлено будь-які підозри. Тому казати, що вони до чогось причетні, я не маю права. Вони навіть у цій справі, яка пов’язана з погрозами, не були допитані. А отже, яким чином це можна пов’язати з нападом?» - сказав адвокат.

За його словами, погрози можуть бути пов’язані з депутатською діяльністю Найєма. «Діяльність народного депутата є дужа значна, тим паче, під час проходжень і певних обговорень законопроектів та за різних інших обставин... Тому я думаю, якщо є такі (факти погроз — УНІАН), то скажіть, хіба погроз не було до того моменту (напад на Найєма — УНІАН)? Я так розумію, що були», - зазначив Доманський.