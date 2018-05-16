Апеляційний суд залишив під нічним домашнім арештом одного з підозрюваних у нападі на Найєма (відео)

Сторона захисту клопотала про пом’якшення запобіжного заходу, прокурори вимагали застосувати до Саітова більш жорсткий запобіжний захід.

Апеляційний суд міста Києва не задовольнив скаргу адвоката одного з підозрюваних у нападі на народного депутата України Мустафи Наєма Ахмеда Саітова, якому суд першої інстанції обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Віктор Глиняний.

“Застосований запобіжний захід щодо підозрюваного Саітова Ахмеда-Абубакаровича у вигляді домашнього арешту в певний період доби залишити без змін”, - заявив він.

В апеляційній скарзі адвокат підозрюваного Андрій Доманський просив суд пом’якшити запобіжний захід, обраний для його клієнта, та застосувати для нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

При цьому сторона обвинувачення вимагала застосувати до Саітова більш жорсткий запобіжний захід — тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один із чоловіків вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували й згодом прооперували.

Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків - двох громадян РФ і одного громадянина України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство").

2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саітову, племіннику голови ВГО "Діаспора чеченського народу" Данила Гончарова, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саітову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місця проживання в період з 23.00 до 06.00 до 30 червня.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - Магомед-Амін Саітов, який у день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 ("хуліганство") і ч. 1 ст. 122 ("умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження") ККУ, його оголошено в розшук. 5 травня він був затриманий в Азербайджані. ГПУ направила в Азербайджан запит на екстрадицію Саітова до України.