Росія знову заблокувала розширення моніторингової місії ОБСЄ на українському кордоні

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив постійний представник США в ОБСЄ Даніел Бер, пише "Радіо Свобода".

«Росія знову заблокувала розширення моніторингової місії на російських пунктах пропуску. Потрібно бачити конструктивні кроки, а не перепони на шляху імплементації Мінських домовленостей», – зазначає Бер.

Russia again blocks expansion of Observer mission at Russian checkpts. Need to see constructive steps, not obstruction, on Minsk implemntatn — Daniel Baer (@danbbaer) November 20, 2014

Між тим мандат моніторингової місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк» буде продовжено ще на місяць – до 23 грудня. Таке рішення було ухвалене 20 листопада одностайно всіма 57-ма членами організацій, йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

«Мандат місії залишається незмінним. Керуючись принципами об’єктивності і прозорості, представники місії моніторитимуть ситуацію, включаючи рух через українсько-російський кордон на двох російських пунктах пропуску», –мовиться у повідомленні.

Наразі представники Україні та Росії ще не коментували цієї ситуації.

Росія заблокувала розширення місії ОБСЄ не вперше. 22 жовтня представник США в ОБСЄ звинуватила Москву у блокуванні розширення міжнародного моніторингу ОБСЄ за українсько-російським кордоном на Донбасі. Зокрема, Росію звинуватили у «необґрунтованих обмеженнях» для 16 спостерігачів ОБСЄ і трьох адміністративних асистентів, які займаються моніторингом російських пунктів пропуску «Гуково» і «Донецьк».

Читайте такожВ ОБСЄ вважають, що їх місію обстріляли на українському блокпосту, але не звинувачують сили АТО

У МЗС України тоді підтвердили, що Росія блокувала рішення розширення місії ОБСЄ на україно-російському кордоні.

Між тим представник Росії при ОБСЄ Андрій Келін стверджував, що заяви про блокування Росією рішень ОБСЄ недоречні. За його словами, мінський протокол від 5 вересня стосується спостереження за кордоном з боку України, тому про моніторинг потрібно домовлятися з проросійськими бойовиками, а не з Росією. Келін зазначив, що запрошення Росією прикордонної місії ОБСЄ на два пункти на кордоні з Україною було жестом доброї волі.

5 вересня Мінську учасники тристоронньої групи з урегулювання ситуації на Донбасі підписали протокол, перший пункт якого передбачав припинення вогню. 19 вересня підписано меморандум про реалізацію цього пункту протоколу від 5 вересня, згідно з якими представники ОБСЄ мають здійснювати моніторинг за українсько-російським кордоном на Донбасі. Ці домовленості систематично порушуються.