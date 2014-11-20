Росія знову заблокувала розширення моніторингової місії ОБСЄ на українському кордоні
Росія заблокувала розширення міжнародного моніторингу ОБСЄ за кордоном з Україною. Це сталося під час зустрічі представників організації у Відні у середу, 20 листопада.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив постійний представник США в ОБСЄ Даніел Бер, пише "Радіо Свобода".
«Росія знову заблокувала розширення моніторингової місії на російських пунктах пропуску. Потрібно бачити конструктивні кроки, а не перепони на шляху імплементації Мінських домовленостей», – зазначає Бер.
Russia again blocks expansion of Observer mission at Russian checkpts. Need to see constructive steps, not obstruction, on Minsk implemntatn
— Daniel Baer (@danbbaer) November 20, 2014
Між тим мандат моніторингової місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк» буде продовжено ще на місяць – до 23 грудня. Таке рішення було ухвалене 20 листопада одностайно всіма 57-ма членами організацій, йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.
«Мандат місії залишається незмінним. Керуючись принципами об’єктивності і прозорості, представники місії моніторитимуть ситуацію, включаючи рух через українсько-російський кордон на двох російських пунктах пропуску», –мовиться у повідомленні.
#Russia still blocking more effective #OSCE border checkpoint observation, READ MORE: http://t.co/9QTLz3MNNt#Ukrainepic.twitter.com/7LoRHOiheW
— U.S. Mission to OSCE (@usosce) November 20, 2014
Наразі представники Україні та Росії ще не коментували цієї ситуації.
Росія заблокувала розширення місії ОБСЄ не вперше. 22 жовтня представник США в ОБСЄ звинуватила Москву у блокуванні розширення міжнародного моніторингу ОБСЄ за українсько-російським кордоном на Донбасі. Зокрема, Росію звинуватили у «необґрунтованих обмеженнях» для 16 спостерігачів ОБСЄ і трьох адміністративних асистентів, які займаються моніторингом російських пунктів пропуску «Гуково» і «Донецьк».
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У МЗС України тоді підтвердили, що Росія блокувала рішення розширення місії ОБСЄ на україно-російському кордоні.
Між тим представник Росії при ОБСЄ Андрій Келін стверджував, що заяви про блокування Росією рішень ОБСЄ недоречні. За його словами, мінський протокол від 5 вересня стосується спостереження за кордоном з боку України, тому про моніторинг потрібно домовлятися з проросійськими бойовиками, а не з Росією. Келін зазначив, що запрошення Росією прикордонної місії ОБСЄ на два пункти на кордоні з Україною було жестом доброї волі.
5 вересня Мінську учасники тристоронньої групи з урегулювання ситуації на Донбасі підписали протокол, перший пункт якого передбачав припинення вогню. 19 вересня підписано меморандум про реалізацію цього пункту протоколу від 5 вересня, згідно з якими представники ОБСЄ мають здійснювати моніторинг за українсько-російським кордоном на Донбасі. Ці домовленості систематично порушуються.