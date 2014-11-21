За добу бойовики майже 40 разів обстріляли українських військових - штаб АТО

Найнеспокійніше ніч минула на Донецькому, Луганському та Дебальцевському напрямках, повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На території Луганської області зафіксовано 25 обстрілів населених пунктів. Зокрема, терористи двічі обстрілювали місто Щастя. Під час одного з таких нальотів, боєприпаси, випущені терористами, розірвалися у житловому густонаселеному кварталі міста, неподалік школи та магазину. Внаслідок чого отримали ушкодження мирні мешканці», - повідомляє прес-центр.

Четверо людей госпіталізовані до найближчої районної лікарні. Загалом, упродовж доби надійшла інформація про загибель 2 та поранення 4 цивільних осіб.

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На Донецькому напрямку ситуація найбільш динамічна в районах населених пунктів Славне, Спартак, Пєски, Новотроїцьке.

«Бойовики не припиняють артилерійсько-мінометних обстрілів та залпів реактивних РСЗВ БМ-21 «Град». Зокрема, підрозділи АТО успішно і без втрат відбили атаку противника в районі населеного пункту Славне», - повідомляє прес-центр.