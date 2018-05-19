Сьогодні українці святкують День Європи

Президент Петро Порошенко зазначив, що українці є європейською нацією, яка зробила свій цивілізаційний вибір.

Сьогодні, 19 травня, українці святкують День Європи, який з'явився в нашій країні 15 років тому і відзначається кожної третьої суботи травня.

З цієї нагоди вітання висловив президент Петро Порошенко, опублікувавши у своєму Facebook цікаве відео, яке пропонує вгадати, на яких фото зображена Україна, а на яких – країни ЄС

Петро Порошенко впевнений, що Україна неодмінно стане членом Європейського Союзу.

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«Європа – це вже давно не лише географічна категорія. Це, перш за все, спільні цінності незалежності, демократії та поваги до людини та її прав і свобод. І українці, без сумніву, - європейська нація, яка зробила свій цивілізаційний вибір: щонайменше 70% наших громадян підтримують ідею вступу України до Європейського Союзу», - зазначив він.

Порошенко висловив упевненість, що «Україна неодмінно стане членом великої європейської родини».

День Європи - свято, що відзначається у країнах Європейського Союзу 9 травня, а також офіційно в Україні щорічно у третю суботу травня з 2003 року. День Європи, разом з єдиною валютою (євро), прапором і гімном, є символом ЄС як політичної сили. День Європи жителі України відзначають як день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.