МЗС України висловило протест через незаконне затримання активістів «Кримської солідарності» на окупованому півострові

Україна закликає міжнародну спільноту засудити ганебну практику РФ та очікує від міжнародних партнерів посилення політико-дипломатичного тиску на державу-агресора.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із незаконним затриманням в окупованому Росією Криму громадян України Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова.

Про це йдеться у коментарі МЗС.

«Під час обшуків, які передували затриманню, на Мустафаєва, Смаїлова та їхніх рідних чинився психологічний тиск, а у доступі адвокатів російськими окупантами було відмовлено. За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація планує долучити згаданих громадян України до т.зв. «справи Хізб-ут-Тахрір», на політичній вмотивованості якої МЗС України неодноразово наголошувало», - йдеться в коментарі.

У МЗС наголошують, що затримання Мустафаєва та Смаїлова вкотре підтвердило, що російське антитерористичне законодавство широко застосовується в окупованому Криму для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу.

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«Закликаємо міжнародну спільноту засудити цю ганебну практику, яка, поряд з російською підтримкою терористів на Донбасі, показує справжню ціну заявам Кремля про «російський внесок» у міжнародну боротьбу з тероризмом. Очікуємо від наших міжнародних партнерів посилення політико-дипломатичного тиску на державу-агресора з метою звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України», - зазначають в МЗС.

Також МЗС вимагає від Російської Федерації негайно припинити політично вмотивоване переслідування представників кримськотатарського народу, звільнити Мустафаєва, Смаїлова та всіх інших незаконно утримуваних громадян України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 травня, в анексованому Криму російські силовики проводили обшуки в будинках Смаїлова і Мустафаєва в Бахчисараї.

Силовики не пустили до Смаїлова і Мустафаєва адвокатів, які прибули на місце для надання правової допомоги.

Також на сторінці у Facebook організації «Кримська солідарність» повідомлялося, що дружину Смаїлова силовики не пропускають в будинок, де заблоковано троє дітей.