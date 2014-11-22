Бойовики за добу 79 разів атакувати позиції сил АТО

За добу зафіксовано сімдесят дев’ять спроб терористів атакувати позиції сил Антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Терористичні угруповання продовжують вести хаотичний вогонь із різних типів стрілецької зброї та озброєння по розташуванням позицій сил АТО. Загалом, за минулу добу обліковано сімдесят дев’ять спроб атак на наші позиції збоку терористів», - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що упродовж доби сили АТО адекватно реагували на провокативні дії терористів. Українські артилеристи загалом сорок два рази завдали результативні вогневі ураження по цілях противника, що призвело до знищення живої сили та техніки бойовиків.

За інформацією прес-центру, «в районі аеропорту «Донецьк» та сусідніх укріплених позицій сил АТО спостерігалась підвищена активність незаконних озброєних формувань. Поблизу населеного пункту Пєски бандити здійснили спробу атакувати опорний пункт одного з підрозділів. Атаку відбито. Зазнавши чисельних втрат ворог відступив. Наразі, триває уточнення інформації щодо кількості втрат бойовиків».

Як повідомляв УНІАН, загалом протягом минулої доби в Луганській та Донецькій областях, де триває Антитерористична операція, загинуло четверо військовослужбовців та ще десятьох поранено.