В Донецький аеропорт прорвався український конвой із їжею і водою - прес-центр АТО

Про це штаб АТО повідомив у Facebook.

"Незважаючи на обстріл зі сторони бандитів, вантаж було розвантажено в одному з терміналів. Після розвантаження автомобільна техніка вдало повернулася у пункт попередньої дислокації. Втрат серед учасників конвою нема", - йдеться в повідомленні.

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