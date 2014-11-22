В Донецький аеропорт прорвався український конвой із їжею і водою - прес-центр АТО
03:14, 22 листопада 2014Суспільство
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У Донецький аеропорт у п'ятницю опівдні прорвався конвой, який доставив захисникам цього важливого стратегічного об'єкта воду і продукти харчування.
В Донецький аеропорт прорвався український конвой із їжею і водою / facebook.com/sergei.loiko
Про це штаб АТО повідомив у Facebook.
"Незважаючи на обстріл зі сторони бандитів, вантаж було розвантажено в одному з терміналів. Після розвантаження автомобільна техніка вдало повернулася у пункт попередньої дислокації. Втрат серед учасників конвою нема", - йдеться в повідомленні.
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