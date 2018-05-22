Ще не всі позиції щодо законопроекту про антикорупційний суд узгоджені - Парубій

Так і не узгоджено повноваження громадської ради міжнародних експертів.

На сьогодні узгоджено ще не всі позиції по законопроекту про антикорупційний суд.

Про це сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій в ефірі «Cвободи слова» на ICTV.

Він зазначив: «По частині позицій ми узгодили, а по частині - продовжуємо консультації».

Парубій повідомив, що «ми пройшли ряд позицій- більшість позицій, фактично 13 із 14 по яких знайшли погодження… Ми змогли пройти погодження більшості тих позицій, якими були вимоги Венеціанської комісії».

За його словами, встановлено, що місце знаходження Вищого антикорупційного суду буде місто Київ. Він додав, що визначено, що з призначенням мінімальної кількості суддів - 35 суд починає діяти, «з них 10 в апеляції».

Парубій повідомив, що «уточнено критеріїв до кандидатів у Вищий антикорупційний суд, оскільки багато експертів Венеціанської комісії вважали, що ті вимоги, які вказані в законопроекті «занадто високі і буде важко знайти таку кількість суддів».

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«Передбачено, що якщо буде тиск на когось з суддів антикорупційного суду, то держава йому гарантує йому цілодобову охорону і захист», - додав голова ВРУ.

Парубій наголосив, що було ухвалено рішення, що Вищий антикорупційний суд «має підслідність таку саму як НАБУ і САП - і це було одне з найбільш дискусійних питань і по ньому знайшли порозуміння…».

Голова ВРУ повідомив, що на сьогодні не узгоджено питання – повноваження громадської ради міжнародних експертів. «Венеційська комісія вважає, що її рішення має бути вирішальним і я особисто з цим погоджуюся і ми шукаємо формулу, в якому з форматів може бути ця позиція», - зазначив Парубій.

Парубій повідомив, що ввечері до дискусії долучилися і представники МВФ по скайпу. «Ми визначили певні напрямки і я зараз не хотів би більш детально говорити», - додав він.

За його словами, переговори будуть продовжені завтра по тій останній позиції, яка залишилась непогодженою.