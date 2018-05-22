Журналіст відреагував на обрання Кармазіна "гетьманом", звинувативши українське козацтво у корупції

"Козаки в Україні не губляться при будь-якій владі. При Януковичі торгують запчастинами для трамваїв, при Порошенку - вугіллям з ЛДНР", - написав Казанський.

В українському сегменті Facebook висміяли новину про те, що екс-нардеп Юрій Кармазін був обраний козацькими організаціями "гетьманом всієї України", змінивши на цій посаді Віктора Ющенка. Журналіст Денис Казанський стверджує, що комізму в цій події мало.

"Козацтво в Україні давно вже перетворилося у мафіозну структуру, яка хоч і не дуже впливова, але свій шматок корупційного пирога регулярно відкушує", - написав Казанський в Facebook.

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Посилаючись на сайт "Наші гроші", журналіст навів факти: "Одна з найбільших козацьких організацій України - "Українське реєстрове козацтво" є засновником ТОВ "Господарсько-комерційний центр українського реєстрового козацтва", яке в свою чергу вже є цілком звичайною комерційною компанією. Це ТОВ не раз світилося в різних сумнівних операціях. Наприклад, в 2011 році "Київпастранс" заплатив козакам 34 млн грн (близько 8 млн доларів) за деталі для трамваїв"

У 2015 році "ТОВ "ГКЦ УРК" займається поставками антрациту з окупованих територій на територію, підконтрольну Україні (тоді це ще було можна)", - повідомив Казанський.

"І це тільки те, що вдалося знайти в пошуковій системі за кілька хвилин по одній козацької організації. А їх сотні! Козаки в Україні не губляться при будь-якій владі. При Януковичі торгують запчастинами для трамваїв, при Порошенку - вугіллям з ЛДНР. Не збентежила навіть кооперація з бойовиками", - зазначив журналіст.

"Сам Кармазін досить відверто пише про цілі козацтва. Якщо відкинути всю бутафорію та залишити суть, те воїнство Кармазіна хоче "виділення фінансування для діяльності козацьких організацій" і "входу у владу". Так що сміх сміхом, але за булаву і значки з магазину "Український сувенір" для пана гетьмана цілком можливо доведеться заплатити нам з вами", - резюмував Казанський.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-заступник голови НАПК прокоментував "непомітні" законодавчі зміни щодо адмінпротоколів, зазначивши, що тепер високопоставлених корупціонерів складніше затримати.