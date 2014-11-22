Бойовики ведуть хаотичний вогонь по позиціях військових для їх виснаження

«Аналізуючи роботу артилеристів і мінометників, можна сказати, що вогонь ведеться хаотично. З метою виснаження і розосередження уваги наших військ. Але всі спроби терористів і російських найманців марні, оскільки позиції українських військових добре оснащені», - йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

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Згідно з повідомленням, у першій половині сьогоднішнього дня, 22 листопада, бойовики здійснили 18 невдалих спроб атакувати українські позиції. Зокрема, вівся обстріл за допомогою систем залпового вогню «Град» з району Весела Гора поблизу населеного пункту Щастя.

«Бандити обстріляли місцеву ТЕС, що в умовах холодної пори року є злочином проти мирного населення. Також у районі цього міста бойовики відкривали вогонь із стрілецької зброї, обстрілювали з мінометів і з озброєння танку», - сказано в повідомленні.

Крім того, бойовики двічі обстріляли із стрілецької зброї район населеного пункту Станиця Луганська. Піддалися мінометному і танковому обстрілу Сокольники, Невельське, Чорнухине. Терористи також намагалися штурмувати позиції сил АТО в районі села Опитне.

«Ворожа артилерія обстрілювала Міус, Дебальцеве, Нову Григор‘ївку. У районі Маріуполя з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню – УНІАН) обстріл вівся поблизу міста Павлопіль з боку Лукового. Двічі з мінометів обстрілювали позиції сил АТО поблизу Чермалик і один раз поблизу Миколаївки», - повідомляє прес-центр АТО.

При цьому в штабі зазначили, що у відповідь на провокації українська артилерія завдала ударів, тим самим подавивши наступальні дії противника.