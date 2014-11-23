За добу зафіксовано 70 обстрілів сил АТО, втрат немає

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомяє прес-центр АТО.

За даними прес-центру, фактично більшість обстрілів відбувалася за трьома напрямками: Луганський – 24, Донецький - 20 і Дебальцевський – 20.

Надійшла інформація про обстріл бандитами населених пунктів Вільхове, Сокольники, Щастя, Станично-Луганське, Трьохізбенка, Опитне, Красногорівка, Миколаївка, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Піски, Веселе, Тоненьке, Дебальцеве, Нова Григорівка, Чернухіне, Міус, Малоорлівка, Орлово-Іванівка, Попасна-Первомайськ, Нікішине, Ольховатка, Оленівка, Вуглегірськ.

На Маріупольському плацдармі вогонь вівся по позиціях АТО в районі Чермалика і Павлополя.

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У всіх секторах відповідальності сил АТО триває укріплення позицій, розгалуження інфраструктури. Українські війська продовжують готуватися до виконання бойових завдань у зимовий період.

Втрат особового складу у результаті ведення бойових дій серед українських підрозділів не зафіксовано, наголосили у прес-центрі АТО.