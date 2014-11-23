Бойовики обстріляли з артилерії позиції військових в околицях Маріуполя
10:11, 23 листопада 2014Політика
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Місця дислокації українських військовослужбовців обстріляні з артилерії.
Вогнем артилерії були придушені вогневі точки бойовиків / Олександр Клименко, "Голос України"
Про це повідомляє 0629 з посиланням на штаб АТО сектора "М".
Обстріл почався близько 6:30 на північному сході від Маріуполя. Вогнем артилерії ВСУ вогневі точки нападників були придушені.
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Ніч у Маріуполі пройшла спокійно. Безпілотників зафіксовано не було.
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