Бойовики обстріляли з артилерії позиції військових в околицях Маріуполя

10:11, 23 листопада 2014
Політика
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Місця дислокації українських військовослужбовців обстріляні з артилерії.

Вогнем артилерії були придушені вогневі точки бойовиків

Про це повідомляє 0629 з посиланням на штаб АТО сектора "М".

Обстріл почався близько 6:30 на північному сході від Маріуполя. Вогнем артилерії ВСУ вогневі точки нападників були придушені.

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Ніч у Маріуполі пройшла спокійно. Безпілотників зафіксовано не було.

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