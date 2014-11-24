Під Донецьком і Авдіївкою російські найманці та бойовики відступили через втрати – ІС

08:57, 24 листопада 2014
Політика
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У районі Донецька та Авдіївки в зв'язку з понесеними втратами основні сили військ бойовиків і РФ відійшли від лінії зіткнення з українськими військами.

REUTERS

Про це повідомляє керівник групи «Інформаційне спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"У той же час, російсько-терористичні війська не припиняють наносити вогневі удари по позиціях українських військ. Відзначено вогневі позиції артилерії противника в районі Спартака, Путилівського мосту, Яковлевки, в Київському та Куйбишевському районах Донецька", - додав він.

Читайте такожЗа добу бойовики 56 разів обстріляли позиції сил АТО, загинули троє військовихКрім того, в районі Докучаєвськ-Новотроїцьк-Ольгинка відбувається подальше нарощування сил бойовиків. Зокрема, триває доукомплектування угруповання окремими групами і підрозділами.

Як повідомлялося, між бойовиками на Донбасі триває міжусобна боротьба, зафіксовано випадки арештів.

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