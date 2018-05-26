Більше жодного "За ВДВ": в Україні набув чинності закон про перейменування

Перейменування цього роду військ відбулося для того, щоб уникнути збігу абревіатури з назвою російських Повітряно-десантних військ (Воздушно-десантные войска, ВДВ).

В Україні сьогодні, 26 травня, набув чинності закон про перейменування Високомобільних десантних військ Збройних сил України на Десантно-штурмові війська.

Закон про перейменування Високомобільних десантних військ ЗСУ в Десантно-штурмові війська 25 травня був опублікований в парламентській газеті "Голос України".

Таким чином, 26 травня закон офіційно набув чинності.

Відповідно до пояснювальної записки до закону, перейменування цього роду військ обумовлено окупацією збройними силами Росії частини території України, що спричинило негативне ставлення особового складу ЗСУ та ветеранів-десантників до абревіатури ВДВ (Високомобільні десантні війська), яка стала асоціюватися з російськими Повітряно-десантними військами (рос. абревіатура - ВДВ).

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 квітня 2018 року ухвалила президентський закон про перейменування високомобільних десантних військ України в Десантно-штурмові війська. 23 травня, під час урочистостей з нагоди 100-річчя створення морської піхоти, які відбулися у Миколаєві, президент України Петро Порошенко підписав закон.