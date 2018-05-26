Росія повертається до розробок поєднання Ебола з віспою - доповідь української делегації у ПА НАТО

Про це свідчить аналіз більш ніж 5 тис. позицій держзакупівель та наукової активності декількох російських установ, йдеться у доповіді, переданій НАТО українською делегацією.

Росія повертається до радянських розробок поєднання віруса Ебола з вірусом віспи.

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Як інформує прес-служба БПП, відповідну доповідь української делегації у ПА НАТО, що стосується досліджень російських науково-дослідницьких інститутів в сфері розробок біологічної та хімічної зброї, під час засідання Комітету цивільного виміру та безпеки ПА НАТО передала партнерам голова парламентської делегації в ПА НАТО Ірина Фріз у Варшаві.

“Як мінімум останні три роки Росія веде дослідження вірусів геморагічних лихоманок, зокрема Ебола та Марбург, видаючи це за спроби розробки вакцин. Насправді мова йде про повернення до радянських розробок поєднання Ебола з вірусом віспи. Це підтверджує аналіз більш ніж п‘яти тисяч позицій державних закупівель та наукової активності декількох російських установ, що знаходяться під МО РФ. Разом з цим інша дослідницька установа активно закуповує та проводить дослідження, що вказують на розробку нових бойових отруйних речовин з властивостями нервово-паралітичних газів. Відповідна доповідь передана також до штаб-квартири Альянсу”, – написала Фріз.

На її переконання, зважаючи на доповідь британського парламентарія лорда Джона Джоплінга, є необхідним ознайомлення членів ПА НАТО з репортом, що фокусує увагу також на питанні використання хімічної та біологічної зброї масового ураження. “Не виключаю перспектив включення цього аспекту в заключну доповідь лорда Джоплінга, як ще однієї загрози в рамках гібридних дій Росії проти інших держав”, – додала Фріз.

Як повідомляв УНІАН, лорд Джоплінг представив у ПА НАТО доповідь «Протидія гібридним загрозам, що виходять від Росії: актуалізація», де зроблено системний аналіз практично всього спектру гібридних загроз, джерелом походження яких є Росія. «Достатньою мірою представлена картина гібридної війни, яку Росія веде проти України, а також засоби протидії цій загрозі, зокрема за допомогою НАТО», – написала Фріз.

За її словами, лорд Джоплінг підсумував у доповіді, що у Кремля два обличчя – «хочуть керувати, як Сталін, а жити, як Абрамович». «Ми маємо зробити все, щоб російські плутократи не мали можливості ховати свої брудні гроші в країнах Заходу», – процитувала слова лорда Джоплінга Фріз.