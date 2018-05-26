РФ відповідальна за порушення прав людини в Україні і Грузії - доповідь ПА НАТО

У ПА НАТО вважають, що швидке вирішення конфлікту на Донбасі є нереалістичним.

У доповіді Парламентської асамблеї НАТО відповідальність за порушення прав людини в Україні та Грузії покладається на Росію.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз.

"У доповіді, що була представлена головним доповідачем Уллою Шмідт, зазначаються масові порушення прав людини на окупованих територіях України. Доповідачі підтримали тези щодо відповідальності Росії за порушення прав людини не тільки на сході України але й в Абхазії та Південній Осетії", - йдеться у повідомленні.

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На думку Шмідт, швидке вирішення конфлікту на Донбасі є нереалістичним. Однак вона визнає, що "керівництво України прагне говорити з людьми, а не вирішувати конфлікт військовими методами". А головним завданням, за її словами, зараз є припинення вогню, яке ігнорується з боку самопроголошених республік.

До того ж, відмічає Фріз, доповідач чітко розподіляє ситуацію на Донбасі та в Криму. У доповіді міститься висновок про те, що країни мають посилювати тиск на РФ.

Улла Шмідт зазначила у виступі, що Путін продовжив «незламний курс на авторитаризм, використовуючи механізми утисків та призначень в ручному режимі більше ніж Сталін свого часу. Він зацікавлений у збережені вичерпно своєї влади».

"Під час виступу від делегації акцентувала увагу на продовженні порушень міжнародного права Росією, зокрема в акваторії Азовського й Чорного моря", - зазначає Фріз.