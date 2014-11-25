Артилерія сил АТО знищила вогневі точки бойовиків під Маріуполем

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці в Facebook.

«У Маріуполі й околицях ситуація залишається підконтрольною силам АТО. Упродовж ночі обстрілу позицій української армії в межах сектору «М» не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що «розвідувальних польотів російських БПЛА у зв'язку зі шквальним вітром також не зафіксовано».

Також повідомляється, що «позиції сил АТО перебувають на своїх позиціях і несуть службу в штатному режимі. Триває укріплення й утеплення позицій».

Читайте такожВранці бойовики тричі обстріляли позиції сил АТО під МаріуполемКрім того, штаб оборони Маріуполя відзначає, що «вчора були обстріляні українські бойові позиції, які утримує полк «Азов» спільно зі ЗСУ. Розвідка полку здійснила глибокий рейд з визначення місця розташування вогневих точок противника. У відповідь на ворожий обстріл спрацювала наша артилерія. В результаті вогневі позиції терористів було знищено».

«З перехоплених розмов терористів в радіоефірі вдалося з'ясувати, що їх вогневі точки було знищено і їм в паніці довелося залишити свої позиції. Слід зазначити, що українська артилерія відкриває вогонь винятково для захисту власних позицій, і для захисту мирного населення», - йдеться в повідомленні штабу.